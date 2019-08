Matrix 4 diventerà realtà: Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss torneranno nel film

News





22/08/2019 |

Ci siamo! Dopo 20 anni dalla sua uscita ufficiale Matrix tornerà nelle sale e non lo farà con una versione rimasterizzata o con un reboot. E' stato infatti annunciato il quarto film della saga che sarà diretto nuovamente da Lana Wachowski. Toby Emmerich, presidente della Warner Bros. Pictures, ha annunciato che la Wachowski, oltre ad essere la regista, sarà anche sceneggiatrice e produttrice.

Quello della Wachowski non sarà però l'unico ritorno. Non potevano infatti mancare i due protagonisti dei tre capitoli: Neo e Trinity. All'interno di questo episodio, la cui trama non è stata ancora rivelata, torneranno Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, pilastri del franchise.

Le riprese di Matrix 4, che sarà prodotto da Warner Bros. e Roadshow Pictures, partiranno nel 2020.