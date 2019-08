Annabelle Wallis reciterà nel nuovo horror di James Wan

News





22/08/2019 |

Annabelle Wallis è pronta a gettarsi in un nuovo progetto cinematografico tutto a tinte horror. Dopo averla vista nei primi due film di Annabelle, spin-off di The Conjuring - L'Evocazione, l'attrice è stata nuovamente scelta da James Wan per il suo prossimo progetto cinematografico appartenente sempre allo stesso genere.

Al momento di questo film non si sa nulla con Wan che ha annunciato che sarà un film originale e non un reboot.

La Wallis ha recentemente recitato in King Arthur: Il Potere della Spada, La Mummia e Prendimi! ed ha terminato le riprese di The Silencing.