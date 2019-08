Black Panther: il sequel uscirà nel 2022

News





25/08/2019

La Marvel ha annunciato l'uscita del secondo capitolo di Black Panther. Il cinecomic dello studio farà capolino nelle sale a partire dal 6 maggio 2022. Il progetto è in fase di definizione con Ryan Coogler confermassimo dietro la macchina da presa. Lo stesso Coogler si occuperà anche della sceneggiatura.

L'arrivo di Black Panther 2 non è stato l'unico annuncio fatto dalla Marvel. Nelle settimane scorse, infatti, la compagnia ha fissato per il 5 novembre 2021 l'uscita di Thor: Love and Thunder e per il 29 luglio 2022 quella di un altro film il cui titolo però non è stato ancora annunciato.

Black Panther è stato un autentico successo e al botteghino mondiale ha portato via più di un miliardo di dollari.