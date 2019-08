Box Office Italia: Il Re Leone domina il botteghino

News





26/08/2019 |

Grandissimo esordio per Il Re Leone che ha sbancato il botteghino italiano. La pellicola di Jon Favreau, ha incassato all'esordio 10.961.043 euro superando di poco i 14 milioni complessivi. E' scivolato alle sue spalle invece Fast & Furious - Hobbs & Shaw, il film di David Leitch il cui incasso è stato pari a 623.411 euro, mentre ha debuttato al terzo posto Il Signor Diavolo di Pupi Avati (422.054 euro). Ha perso due posizioni, arrivando alla quarta, Crawl - Intrappolati di Alexandre Aja (190.994 euro) mentre un gradino più in basso troviamo la commedia esordiente La rivincita delle sfigate di Olivia Wilde che ha incassato 168.972 euro. Spider-Man: Far From Home di Jon Watts chiude la classifica al sesto posto (103.344 euro).