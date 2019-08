Box Office USA: Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen al primo posto

News





26/08/2019 |

Esordio positivo negli Stati Uniti per Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen di Ric Roman Waugh. Il terzo capitolo del franchise ha incassato 21.250.000 dollari conquistando la prima posizione e spodestando Good Boys - Quei Cattivi Ragazzi di Lee Eisenberg e Gene Stupnitsky, quest'ultimo al secondo posto dopo aver portato via 11.750.000 dollari. Medaglia di bronzo per Overcomer di Alex Kendrick (8.200.000 dollari) con Il Re Leone di Jon Favreau al quarto posto dopo aver incassato 8.150.000 dollari. In quarta e in quinta posizione, infine, troviamo Fast & Furious - Hobbs & Shaw di David Leitch (8.140.000 dollari) e l'esordiente Finché Morte Non ci Separi di Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin (7.550.000 dollari).