Suicide Squad: Taika Waititi in trattative per recitare nel film

28/08/2019 |

A sorpresa Taika Waititi potrebbe recitare all'interno di un cinecomic. Il regista, infatti, è entrato in trattative per avere un ruolo all'interno di Suicide Squad, pellicola in lavorazione presso la Warner Bros. Pictures.

La regia è affidata a James Gunn mentre nel cast ritroveremo Margot Robbie, Joel Kinnaman, Jai Courtney e Viola Davis, pronti a riprendere i ruoli del film originale, e le new entry Idris Elba, John Cena, David Dastmalchian e Daniela Melchior.

Dunn si è occupato anche di scrivere la sceneggiatura del cinecomic che uscirà ad agosto 2021.