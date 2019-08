After Exile: Shailene Woodley reciterà nel film

News





28/08/2019 |

Ci sarà anche Shailene Woodley all'interno di After Exile, la pellicola di Joshua Michael Stern. L'attrice interpreterà una ragazza cresciuta con il personaggio interpretato da Shia LaBeouf, di cui è innamorata. Il film vede protagonisti Robert De Niro e Shia LaBeouf. LaBeouf sarà un ex detenuto, costretto al carcere dopo aver ucciso un uomo dopo una violenta rapina. Una volta fuori dalla prigione si ricongiungerà con il suo vecchio padre (De Niro) nel tentativo di salvare il suo giovane fratello dalla droga e dalla criminalità.



La sceneggiatura è stata scritta da Anthony Thorne e Michael Tovo. Le riprese di After Exile partiranno il prossimo ottobre a Philadelphia.



Les Cohen sarà il produttore esecutivo mentre Anthony Thorne e Steve Snyder sono i produttori.