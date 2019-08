Black Five: Michael Bay potrebbe dirigere il film

News





29/08/2019 |

Dopo aver terminato le riprese di 6 Underground e dopo essere stato annunciato per Robopocalypse, Michael Bay potrebbe aver trovato il suo prossimo progetto cinematografico. Il regista sarebbe entrato in trattative con la Sony Pictures per Black Five.

Attualmente la trama del film non è stata rivelata dalla produzione, le uniche informazioni ci raccontano che dovrebbe essere uno sci-fi movie dal grande cast.

La produzione sarà di Erwin Stoff, con le riprese che dovrebbero partire nel 2020.

Vi terremo aggiornati!