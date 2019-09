3 From Hell: in rete un nuovo poster

News





E' in rete un nuovo spot internazionale di 3 From Hell, la pellicola che segna il ritorno dietro la macchina da presa del regista Rob Zombie ed è il sequel di La Casa del Diavolo, horror movie uscito nel 2005.



Zombie ha scritto la sceneggiatura del film la cui trama però non è stata rivelata. Il cast è composto da Sheri Moon Zombie, Bill Moseley, Sid Haig, Jeff Daniel Phillips, Danny Trejo, Clint Howard, Richard Brake, Dee Wallace e Austin Stoker.



Negli USA l'uscita nelle sale è prevista per il prossimo settembre mentre non è chiaro quando arriverà in Italia.



Vi lasciamo alla locandina che trovate qui sotto!