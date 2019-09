Box Office Italia: Il Re Leone sempre al comando

News





02/09/2019 |

Dopo due settimane è sempre Il Re Leone di Jon Favreau a dominare al botteghino italiano. Il film Disney ha incassato 6.356.788 euro, superando i 25 milioni complessivi, ed è riuscito a resistere all'arrivo nelle sale di Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen di Ric Roman Waugh, new entry che ha incassato 942.897 euro. Dal secondo al terzo posto troviamo invece Fast & Furious - Hobbs & Shaw (314.383 euro) mentre ha esordito in quarta posizione 5 è il Numero Perfetto di Igor Tuveri che ha portato via 228.042 euro. In quinta e in sesta posizione, infine, troviamo Il Signor Diavolo di Pupi Avati (209.897 euro) e la commedia di Laura Chiossone Genitori Quasi Perfetti (156.505 euro).