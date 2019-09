Box Office USA: in testa ancora Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen

News





02/09/2019 |

Il botteghino americano vede ancora in testa alla sua classifica Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen di Ric Roman Waugh che ha confermato il primo posto con un incasso pari a 11.575.000 dollari. Al secondo e al terzo posto, invece, troviamo il confermato Good Boys - Quei Cattivi Ragazzi di Lee Eisenberg e Gene Stupnitsky (9.190.000 dollari) e Il Re Leone di Jon Favreau (6.708.000 dollari). Un gradino più in basso ha mantenuto stabile la sua posizione Fast & Furious - Hobbs & Shaw di David Leitch che ha portato via 6.280.000 dollari mentre è sceso al quinto posto Overcomer di Alex Kendrick (5.700.000 dollari). La classifica è chiusa da Finché Morte Non ci Separi di Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin (5.616.000 dollari).