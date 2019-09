Panama Papers: in rete il poster internazionale

News





02/09/2019 |

E' stato rilasciato il primo poster internazionale di Panama Papers, la pellicola che verrà rilasciata dalla piattaforma Netflix. Diretto da Steven Soderbergh, Panama Papers vede recitare al suo interno un cast incredibile che comprende Meryl Streep, Gary Oldman, Antonio Banderas, Jeffrey Wright, Robert Patrick, David Schwimmer e Sharon Stone.

Il film è basato sul libro Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite del giornalista Jake Bernstein.

Scott Z. Burns ha scritto la sceneggiatura.

Sinossi di Panama Papers:

La vedova Ellen Martin inizia ad indagare su una frode assicurativa che la conduce ad uno studio legale di Panama City, gestito dai soci in affari Jürgen Mossack e Ramón Fonseca. Presto scoprirà che il suo caso è solo una piccola parte di milioni di file che contengono informazioni su società offshore impegnate in attività di riciclaggio.