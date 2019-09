Jessica Chastain parla di un possibile sequel di IT

News





03/09/2019 |

C'è molta attesa per l'arrivo nelle sale di IT - Capitolo Due, il film che chiuderà di fatto l'adattamento cinematografico del romanzo di Stephen King. Il 5 settembre, dunque, grazie alla regia di Andy Muschietti torneremo nella città di Derry, teatro della grande battaglia tra il club dei perdenti e il terrificante Pennywise.

Ma di IT non si parla solo in ottica presente ma anche per quello che potrebbe essere il suo futuro, con la nascita di eventuali sequel e spin-off. E su questo è stata interpellata Jessica Chastain che nel film interpreta Beverly Marsh.

La Chastain ha spento un po' l'entusiasmo degli appassionati al film e al libro, dicendo la sua sull'argomento: "Non possiamo definirlo uno spoiler questo, perché non ci sarà un IT 3. Stephen King non ha scritto IT 3, anche se devo dire che se decidesse di farlo sarebbe grandioso. Posso dire, però, che nel caso in cui dovesse essere realizzato un terzo film non ci saremmo né io né Andy Muschietti".