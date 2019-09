Martin Eden: online la clip Pranzo a casa di Elena

News





03/09/2019 |

Ad un giorno dal debutto nelle sale di Martin Eden, il nuovo film di Pietro Marcello tratto dal romanzo di Jack London, vi mostriamo una nuova scena dal titolo Pranzo a casa di Elena. Protagonista del film è Luca Marinelli affiancato nel cast principale da Jessica Cressy, Vincenzo Nemolato, Marco Leonardi, Denise Sardisco e Carmen Pommella.



La 01Distribution, che ha rilasciato la clip, si occuperà di portare la pellicola al cinema. Martin Eden è tra i film in concorso alla 76esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.



L'uscita è prevista per il 4 settembre.



Sinossi di Martin Eden:

Dopo aver salvato da un pestaggio Arturo, giovane rampollo della borghesia industriale, il marinaio Martin Eden viene ricevuto in casa della famiglia del ragazzo e qui conosce Elena, la bella sorella di Arturo, e se ne innamora al primo sguardo. La giovane donna, colta e raffinata, diventa non solo un'ossessione amorosa ma il simbolo dello status sociale cui Martin aspira a elevarsi. A costo di enormi fatiche e affrontando gli ostacoli della propria umile origine, Martin insegue il sogno di diventare scrittore e – influenzato dal vecchio intellettuale Russ Brissenden – si avvicina ai circoli socialisti, entrando per questo in conflitto con Elena e con il suo mondo borghese...