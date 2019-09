Rambo V: Last Blood: in rete la clip Old School

News





04/09/2019 |

Dal 20 settembre uscirà nelle sale americane Rambo V: Last Blood, nuovo capitolo dedicato al franchise di John Rambo. Adrian Grunberg è il regista che ha lavorato su una storia scritta da Matthew Cirulnick. Nei panni di Rambo, ovviamente, ritroveremo Sylvester Stallone affiancato nel cast da Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta e Yvette Monreal.



La storia vedrà ancora una volta John Rambo partire per una missione ad alto rischio. Questa volta dovrà vedersela con dei narcotrafficanti che hanno rapito la figlia del suo migliore amico.



L'uscita è prevista per il 14 novembre in Italia. Vi lasciamo allo spot Old School.



Sinossi di Rambo V: Last Blood:

Un mortale viaggio di vendetta, RAMBO: LAST BLOOD segna l'ultimo capitolo della serie leggendaria. John Rambo dovrà affrontare il suo passato e riportare alla luce le sue spietate abilità di combattimento per affrontare un cartello messicano invischiato nel commercio sessuale di ragazze nelle zone dell'Est.