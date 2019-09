Bad Boys For Life: il trailer internazionale

News





05/09/2019 |

Dal 1995, anno dell'uscita di Bad Boys, al 2003, anno dell'arrivo del sequel, arrivando fino ad oggi, giorno in cui è stato svelato ufficialmente il primo trailer ufficiale del nuovo tanto atteso episodio: Bad Boys For Life.



La pellicola riunisce per l'occasione il duo Will Smith-Martin Lawrence pronti nuovamente ad indossare i panni Mike Lowrey e Marcus Burnett. All'interno del cast recitano anche Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Paola Nunez, Kate Del Castillo, Nicky Jam e Joe Pantoliano.

Adil El Arbi e Bilall Fallah sono i registi del film che ha una sceneggiatura scritta da Joe Carnahan e Chris Bremner.

I produttori esecutivi sono Doug Belgrad, Barry Waldman, Chad Oman e Mike Stenson.