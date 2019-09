Box Office Italia: grande esordio per It - Capitolo 2

News





09/09/2019

Ha debuttato nelle sale lo scorso 5 settembre It - Capitolo 2, ultima parte del film di Andy Muschietti. L'impatto al botteghino dell'horror movie tratto dal libro di Stephen King è stato ottimo, con un incasso pari a 4.942.185 euro. Ha perso una posizione invece, guadagnando la medaglia d'argento, Il Re Leone di Jon Favreau che ha incassato 3.625.311 euro mentre ha chiuso il podio Mio Fratello Rincorre i Dinosauri, film di Stefano Cipani che ha portato via 656.535 euro. Dal secondo al quarto posto è sceso Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen di Ric Roman Waugh (654.865 euro) con Martin Eden di Pietro Marcello e con protagonista Luca Marinelli che ha trovato collocazione al quinto posto (453.257 euro). Chiude la classifica, invece, Fast & Furious - Hobbs & Shaw di David Leitch (217.658 euro).