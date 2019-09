Box Office USA: al comando It - Capitolo 2

News





09/09/2019 |

Ottimo debutto negli USA per It - Capitolo 2, film di Andy Muschietti che chiude definitivamente l'opera cinematografica tratta dal romanzo di Stephen King. La pellicola ha incassato 91.000.000 dollari, spedendo così al secondo posto Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen di Ric Roman Waugh che ha incassato 6.000.000 dollari. Della seconda alla terza posizione è sceso Good Boys - Quei Cattivi Ragazzi di Lee Eisenberg e Gene Stupnitsky (5.390.000 dollari) con Il Re Leone di Jon Favreau che ha trovato spazio al quarto posto grazie all'incasso di 4.193.000 dollari. In quinta e in sesta posizione troviamo infine Overcomer di Alex Kendrick (3.750.000 dollari) e Fast & Furious - Hobbs & Shaw di David Leitch (3.720.000 dollari).