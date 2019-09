Eddie Redmayne parla di Batman e dice che vorrebbe interpretare l'Enigmista

News





10/09/2019 |

Il 2021 sarà l'anno in cui assisteremo al ritorno di Batman nelle sale cinematografiche. La Warner Bros. Pictures sta sviluppando un nuovo capitolo della lunga storia cinematografica di questo supereroe ed ha affidato la regia a Matt Reeves e il costume dell'Uomo Pipistrello a Robert Pattinson.

La trama ancora non è stata rivelata anche se le prime indiscrezioni raccontano che il film mostrerà i primi passi di Bruce Wayne verso la trasformazione in Batman. Dunque non si sa ancora quali tipi di personaggi ritroveremo nella pellicola e in questo momentaneo silenzio c'è chi si propone per una parte interessante.

Stiamo parlando di Eddie Redmayne che intervistato da IMDB ha rivelato che gli piacerebbe interpretare l'Enigmista, personaggio già visto in passato tra l'altro grazie a Jim Carrey nel famoso Batman Forever di Joel Schumacher.

Il suo desiderio sarà realizzato?