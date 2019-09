Emilia Clarke ed Henry Golding nel poster di Last Christmas

News





11/09/2019 |

Novembre sarà il mese in cui vedremo debuttare nelle nostre sale Last Christmas, commedia romantica del regista Paul Feig. Protagonisti del film sono Emilia Clarke ed Henry Golding: la prima interpreta Kate, donna la cui vita è stata sempre segnata da decisioni sbagliate, il secondo invece è Tom, ragazzo che improvvisamente entrerà nella vita di Kate.



Michelle Yeoh ed Emma Thompson completano il cast principale di Last Christmas la cui sceneggiatura è stata scritta dalla stessa Thompson e da Bryony Kimmings.



Le musiche che ritroviamo nel film sono di George Michael.



Qui sotto trovate il nuovo poster che mette in primo piano proprio i due protagonisti.