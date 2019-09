Chiwetel Ejiofor reciterà all'interno di Infinite

News





11/09/2019 |

Un altro attore è entrato a far parte di Infinite. Stiamo parlando di Chiwetel Ejiofor che dunque reciterà all'interno del film che sarà diretto da Antoine Fuqua. L'adattamento cinematografico del libro scritto da D. Eric Maikranz, dal titolo The Reincarnationist Papers, racconta la storia di un uomo di nome Evan Michaels, ossessionato dai ricordi di due vite passate, che si imbatte in una società segreta chiamata Cognomina, composta da individui che possiedono il totale ricordo delle loro vite passate.



Protagonista di questo film, nella parte di Evan, sarà Mark Wahlberg, colonna portante di un cast che vede al suo interno anche Sophie Cookson e Dylan O'Brien.



La sceneggiatura è stata scritta da Ian Shorr. L'uscita è prevista per agosto 2020 con le riprese che partiranno entro la fine del mese di settembre a Londra.