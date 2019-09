Strange But True: online una nuova clip

News





12/09/2019 |

Nel giorno dell'arrivo nelle sale italiane di Strange But True la Notorious Pictures ha rilasciato online una nuova clip in italiano della pellicola di Rowan Athale, regista tornato dietro la macchina da presa sette anni dopo The Rise.



Il thriller movie, la cui sceneggiatura è stata scritta da Eric Garcia, è l'adattamento del libro di John Searles e vede nel cast Nick Robinson, Margaret Qualley, Amy Ryan, Greg Kinnear e Connor Jessup.



Sinossi di Strange But True:

Dopo il tipico ballo di fine anno, la coppia di adolescenti Melissa e Ronnie, trascorre una notte romantica per la loro prima volta, ma in seguito hanno un grave incidente d’auto e Ronnie muore. Cinque anni dopo, Melissa sciocca la famiglia di Ronnie rivelando di essere miracolosamente incinta di lui. Lo strano evento fa riavvicinare il fratello di Ronnie e i genitori che non riuscivano a superare il lutto.