Appena un Minuto: ecco il nuovo trailer!

12/09/2019 |

Un altro trailer di Appena un Minuto, il film di Francesco Mandelli, è stato rilasciato dalla 01Distribution. La commedia ha un cast che comprende al suo interno il protagonista Max Giusti, Massimo Wertmuller, Loretta Goggi, Paolo Calabresi, Dino Abbrescia, Herbert Ballerina, Mirko Frezza, Susy Laude, Carolina Signore, Francesco Mura, Andrea Delogu, Ema Stokholma, J-Ax.



Il film arriverà nelle sale dal 3 ottobre.



Sinossi di Appena un Minuto:

Quante volte ci siamo detti: “Se fossi arrivato un minuto prima”, “Bastava un minuto in più”, “Un minuto e non sarebbe successo”? Claudio l’ha pensato diverse volte e forse la sua vita, se fosse stato possibile tornare indietro ogni tanto, sarebbe stata diversa. Ora ha 50 anni, è un agente immobiliare, spiantato, padre di due figli. Separato dalla moglie che l’ha lasciato per il “Re della Zumba” e mal tollerato e criticato dai due. Vive con sua madre a sua volta separata dal marito.

I migliori amici di Claudio sono Simone e Ascanio. Quest’ultimo è un traffichino in perenne attesa della svolta giusta, che però - per una volta - dà a Claudio un buon consiglio: comprare il suo primo smartphone. Ma quello che, per caso, comprerà Claudio non è un telefono qualunque: con un tasto si può tornare indietro di sessanta secondi. Da quel momento tutto sembra poter cambiare e Claudio proverà a raddrizzare pezzo per pezzo la propria vita. Quando però capirà che la cosa più preziosa è in realtà la propria famiglia, proverà a riconquistarla. Un minuto alla volta...