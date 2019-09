Avengers: Endgame: online un'emozionante scena mai vista

News





13/09/2019 |

All'interno dell'home video di Avengers: Endgame, disponibile in Blu-ray, DVD e sulle piattaforme digitali, troverete anche alcune scene inedite, ovviamente mai viste, come quella distribuita oggi dalla Marvel. Una scena emozionante in cui possiamo vedere i Vendicatori al capezzale di Iron Man.



Avengers: Endgame, diretto da Anthony e Joe Russo, ha un cast di assoluto livello che comprende Robert Downey Jr., Bradley Cooper, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Brie Larson, Karen Gillan, Evangeline Lilly, Josh Brolin, Elizabeth Olsen, Tom Holland, Paul Rudd, Sebastian Stan, Pom Klementieff, Dave Bautista, Jeremy Renner, Chadwick Boseman, Jon Favreau, Mark Ruffalo sono solo alcuni degli attori che ritroveremo nel film.



Christopher Markus e Stephen McFeely hanno scritto la sceneggiatura.



Qui sotto trovate la clip!