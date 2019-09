C'Era Una Volta... A Hollywood: la clip Cliff e Pussycat

News





13/09/2019 |

Tramite la Sony Pictures siamo lieti di mostrarvi una nuova scena di C'Era Una Volta... A Hollywood, nella quale possiamo vedere Cliff e Pussycat, interpretati da Brad Pitt e

Margaret Qualley. All'interno del nuovo film di Quentin Tarantino, la cui uscita è prevista per il 18 settembre, recitano anche Leonardo DiCaprio, Kurt Russell, Margot Robbie, Timothy Olyphant, Dakota Fanning, Al Pacino, Tim Roth, Emile Hirsch, Damon Herriman, Damian Lewis e il compianto Luke Perry.



Tarantino ha scritto la sceneggiatura di questa sua nuova opera.



Sinossi di C'Era Una Volta... A Hollywood:

C’era una volta...a Hollywood di Quentin Tarantino è ambientato nella Los Angeles del 1969 in cui tutto sta cambiando, dove l’ attore televisivo Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e la sua storica controfigura Cliff Booth (Brad Pitt) cercano di farsi strada in una Hollywood che ormai non riconoscono più. Il nono film dello sceneggiatore-regista presenta un cast stellare e diverse linee narrative in un tributo all’ ultimo periodo dell'età d'oro di Hollywood.