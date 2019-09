Un Giorno di Pioggia a New York: annunciata la nuova data d'uscita del film di Woody Allen

News

14/09/2019 |

Sinossi di Un Giorno di Pioggia a New York:

Woody Allen torna a Manhattan con Un giorno di pioggia a New York, una commedia romantica che racconta la storia di due fidanzatini del college, Gatsby (Timothée Chalamet) e Ashleigh (Elle Fanning), i cui piani per un weekend romantico da trascorrere insieme a New York vanno in fumo non appena mettono piede in città. I due, fin dal loro arrivo a New York, si ritrovano separati e si imbattono in una serie di incontri casuali e bizzarre avventure, ciascuno per proprio conto.

Novità in vista per quanto riguarda l'uscita italiana di, la nuova opera cinematografica di. La Lucky Red, che distribuirà domani il trailer ufficiale italiano, porterà il film nelle sale non più il 10 ottobre ma il 28 novembre.La trama di questo nuovo movie del maestro Allen non è stata ancora rilasciata. Le prime informazioni raccontano di una coppia che arriva a New York dove il maltempo ed una serie di avventure la faranno da padrona.Il cast vede sotto i riflettoriAllen ha scritto anche la sceneggiatura.