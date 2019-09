Box Office Italia: conferma al primo posto per It - Capitolo 2

News





16/09/2019 |

Dopo due settimane è sempre It - Capitolo 2 di Andy Muschietti a mantenere la prima posizione della classifica box office italiana. Il film, tratto dal libro di Stephen King, ha incassato 1.447.353 euro, superando gli 8 complessivi. Alle sue spalle troviamo ancora una volta Il Re Leone di Jon Favreau che ha incassato 1.275.084 euro mentre ha debuttato in terza posizione Tutta un'altra vita di Alessandro Pondi, il cui incasso è stato pari a 532.594 euro. Parlando ancora di new entry spunta al quarto posto Angry Birds 2 - Nemici amici per sempre di Thurop Van Orman e John Rice che ha incassato 431.617 euro. La quinta e la sesta posizione, infine, sono occupate invece da Mio Fratello Rincorre i Dinosauri di Stefano Cipani (362.994 euro) e Martin Eden di Pietro Marcello (352.762 euro).