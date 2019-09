Box Office USA: It - Capitolo 2 continua a dominare al botteghino

News





16/09/2019 |

Anche negli Stati Uniti It - Capitolo 2 ha confermato il primo posto. L'horror movie ha incassato 40.735.000 dollari riuscendo a superare i 150 milioni totali. La seconda ed ultima parte dell'opera di Andy Muschietti è riuscita a resistere alla new entry Hustlers di Lorene Scafaria che ha portato via 33.230.000 dollari mentre è scivolato al terzo posto Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen di Ric Roman Waugh che ha portato via 4.400.000 dollari. In quarta e in quinta posizione spuntano Good Boys - Quei Cattivi Ragazzi di Lee Eisenberg e Gene Stupnitsky (4.260.000 dollari) e Il Re Leone di Jon Favreau (3.555.000 dollari) con Fast & Furious - Hobbs & Shaw di David Leitch che ha chiuso in sesta posizione (2.770.000 dollari).