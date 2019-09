Angry Birds 2 - Nemici Amici per Sempre: online la scena Uova

News





16/09/2019 |

E' uscito lo scorso 12 settembre in Italia Angry Birds 2 - Nemici Amici per Sempre, il secondo capitolo della saga animata tratta dal popolare videogame per smartphone. Il film è diretto da Thurop Van Orman e John Rice.



Sotto la sinossi trovate la clip dal titolo Uova.



Sinossi di Angry Birds 2 Il Film:

I pennuti arrabbiati e gli astuti maialini verdi arrivano nei cinema con una nuova avventura, Angry Birds 2: Il Film. All’emergere di una nuova minaccia, che metterà in pericolo entrambe le loro isole, Red (Jason Sudeikis), Chuck (Josh Gad), Bomb (Danny McBride), e Grande Aquila (Peter Dinklage) recluteranno la sorella di Chuck, Silver (Rachel Bloom) e si uniranno alla squadra dei maialini, Leonard (Bill Hader), il suo assistente Courtney (Awkwafina) e il tecnologico Garry (Sterling K. Brown) per giungere a una tregua e creare un’improbabile supersquadra per salvare le loro isole.