Margot Robbie produrrà e reciterà nella commedia Fools Day

17/09/2019 |

Margot Robbie potrebbe aver trovato un nuovo progetto cinematografico sul quale gettarsi. La star è in trattative, infatti, per recitare all'interno di Fools Day, il film della New line Cinema. La stessa Robbie, nel caso in cui trovasse l'accordo, sarà anche la produttrice esecutiva.

Lo studio ha acquisito i diritti del cortometraggio di Cody Blue Snider dallo stesso nome e lo stesso Snider è stato ingaggiato per dirigere il film la cui sceneggiatura è stata scritta da lui e da Shane Snider e Keatyn Lee.



La storia racconta di alcuni ragazzi di quarta elementare che, durante un pesce d'Aprile, uccidono accidentalmente la loro insegnante. Convinti che il loro destino sia la prigione, proveranno a nascondere il corpo prima dell'arrivo di alcuni agenti della polizia chiamati per una lezione.

La Robbie interpreterà l'insegnante, ruolo definito comunque come secondario.