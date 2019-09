M. Night Shyamalan dirigerà due nuovi film per la Universal Pictures

News





17/09/2019 |

La Universal Pictures ha annunciato che M. Night Shyamalan dirigerà due nuove pellicole. I film, entrambi thriller, e senza un titolo ufficiale, usciranno il 26 febbraio 2021 e il 17 febbraio 2023.

Peter Cramer, presidente della Universal Pictures, in un comunicato ha precisato che il regista "continua a creare storie emozionanti ed altamente originali che tengono il pubblico con il fiato sospeso. Nessuno è come lui: lavora al massimo delle sue potenzialità e siamo onorati che abbia scelto ancora una volta la Universal Pictures come la casa dei suoi prossimi progetti".

M. Night Shyamalan ha recentemente lavorato con la Universal per Glass, pellicola che ha chiuso la trilogia iniziata con Unbreakable e proseguita con Split.