Joker avrà un sequel?

17/09/2019

In molti si chiedono se Joker, il film di Todd Phillips con protagonista Joaquin Phoenix, avrà mai un seguito. L'opera cinematografica ispirata al famoso personaggio della serie Batman, nemico storico dell'Uomo Pipistrello, è stata acclamata durante l'ultimo Festival di Venezia e il suo successo è in pratica assicurato.



Phillips, sollecitato in merito di quello che sarà il futuro del film, a IGN ha spiegato che, salvo sorprese, non ci saranno nuovi capitoli: "Non ci sono piani per un sequel. La questione è: 'Farò quello che Joaquin vuole fare'. Ma il film non è stato costruito per avere sequel. L'abbiamo sempre proposto come un film unico".



L'arrivo in Italia della pellicola, nella quale recitano anche Robert De Niro e Zazie Beetz, è previsto per ottobre.



Sinossi di Joker:

“Joker” del regista Todd Phillips è incentrato sulla figura dell’iconico villain, ed è uno standalone originale, diverso da qualsiasi altro film apparso sul grande schermo fino ad ora. L’esplorazione di Phillips su Arthur Fleck, interpretato in modo indimenticabile da Joaquin Phoenix, è quella di un uomo che lotta per trovare la sua strada in una società fratturata come Gotham. Durante il giorno lavora come pagliaccio, di notte si sforza di essere un comico di cabaret… ma scopre che lo zimbello sembra essere proprio lui. Intrappolato in un’esistenza ciclica sempre in bilico tra apatia e crudeltà, Arthur prenderà una decisione sbagliata che provocherà una reazione a catena di eventi, utili alla cruda analisi di questo personaggio.