Il trailer italiano di Vicino all'Orizzonte

17/09/2019 |

Uscirà il 24 ottobre in Italia Vicino all'Orizzonte, pellicola romantica diretta da Tim Trachte che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Ariane Schröder.

Il film, tratto dal libro di Jessica Koch, vede protagonisti Jannik Schümann e Luna Wedler.

Grazie alla M2Pictures vi presentiamo il trailer italiano.



Sinossi di Vicino all'Orizzonte:

Cosa succede quando incontri l’amore della vita sapendo che non potrà durare? Jessica ha 18 anni e un futuro promettente quando un giorno incontra Danny. Bello, affascinante e sicuro di sé, dietro una facciata apparentemente perfetta il ragazzo nasconde in realtà un doloroso segreto. Jessica capisce presto che il futuro che sogna con lui forse non arriverà mai, ma vuole credere fermamente in Danny e nella loro storia. Perché alla fine l’unica cosa che conta davvero non è quanto dura un amore ma quanto è profondo.