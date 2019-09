Gemini Man: online la featurette Le location del film

News





18/09/2019 |

Direttamente dal canale ufficiale della 20th Century Fox ecco un'altra featurette in italiano Gemini Man, pellicola del regista Premio Oscar Ang Lee. Il film vede protagonista Will Smith e racconta la storia di Henry Brogan, un assassino ormai troppo in là con gli anni che deciderà di ritirarsi e che sarà chiamato ad affrontare un’ultima grande battaglia: combattere il proprio clone di 25 anni più giovane che farà di tutto per eliminarlo. Come possiamo vedere dalla locandina, Smith interpreterà entrambi i personaggi.



Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen e Benedict Wong sono gli altri attori che recitano all'interno di questa pellicola prodotta da Jerry Bruckheimer, David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger.



Don Murphy e Chad Oman sono i produttori esecutivi.



L'uscita nelle sale americane è prevista per l'11 ottobre.



Sinossi di Gemini Man:

Gemini Man è un fenomenale thriller d'azione interpretato da Will Smith nei panni di Henry Brogan, un assassino d'élite, che viene improvvisamente preso di mira e perseguitato da un misterioso giovane agente che sembra poter predire ogni sua mossa.