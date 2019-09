Jeffrey Dean Morgan sarà il protagonista di Shrine

News





18/09/2019 |

Jeffrey Dean Morgan è entrato a far parte, come protagonista, del cast di Shrine, adattamento cinematografico del romanzo horror di James Herbert. La pellicola, che sarà adattata e diretta da Evan Spiliotopoulos, verrà finanziata dalla Screen Gems.

Il film racconta di un giornalista squattrinato che scopre una serie di miracoli in una cittadina del New England. Per cercare di risollevare la sua carriera proverà a portarli a galla senza sapere che dietro si nasconde però una matrice oscura.



Spiliotopoulos con Sam Raimi e Rob Tapert della Ghost House si occuperà della produzione che partirà il prossimo febbraio.