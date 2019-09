The Rhythm Section: online il trailer internazionale

News





19/09/2019 |

Grazie alla Paramount Pictures vi mostriamo il trailer internazionale di The Rhythm Section, la pellicola che vede protagonista Blake Lively.



The Rhythm Section è l'adattamento della serie di romanzi di Mark Burnell dedicata al personaggio nato dalla sua penna: Stephanie Patrick. La Lively è la protagonista, una donna in preda alla depressione dopo la morte della sua famiglia a causa di un incidente aereo. Quando scoprirà che dietro questo incidente si nascondono alcuni criminali proverà a vendicarsi trasformandosi in uno spietato assassino.



Jude Law, Sterling K. Brown, Max Casella e Jade Anouka sono gli attori che recitano nel film. Barbara Broccoli e Michael G. Wilson della Eon Productions sono i produttori.



La regia è di Reed Morano. Nel cast troviamo anche Jude Law, Raza Jaffrey e Geoff Bell.



L'arrivo nelle sale è previsto per il 31 gennaio.