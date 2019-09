Lucy in the Sky: ecco il trailer italiano

News





20/09/2019 |

La 20th Century Fox ha rilasciato in rete il trailer italiano di Lucy in the Sky. Il film di Noah Hawley è basato su una storia vera e racconta dell'astronauta Lisa Nowak.

Natalie Portman è la protagonista affiancata da Jon Hamm, Dan Stevens e Zazie Beetz.

Brian C. Brown ed Elliott DiGuiseppi hanno scritto la storia.

Sinossi di Lucy in the Sky:

Lucy in the Sky racconta la storia vera dell'astronauta Lisa Nowak (Natalie Portman), che nel 2007 fu arrestata per tentato rapimento di Colleen Shipman, per poi essere radiata dalla Marina tre anni dopo.