Vivere: Adriano Giannini parla del film nella nuova clip

News





20/09/2019 |

Nella nuova clip di backstage di Vivere, la nuova pellicola di Francesca Archibugi, Adriano Giannini parla della pellicola che dal 26 settembre sarà rilasciata nelle sale dalla 01Distribution.



All'interno della pellicola recitano Micaela Ramazzotti, Massimo Ghini, Marcello Fonte, Roisin O'Donovan, Andrea Calligari, Elisa Miccoli e Valentina Cervi. Inoltre all'interno della pellicola recita anche Enrico Montesano.



Sinossi di Vivere:

In una periferia fatta di villette a schiera vive la famiglia Attorre: Luca (Adriano Giannini), giornalista free-lance molto free, “confezionatore” di articoli di colore che piazza a stento sui giornali, Susi (Micaela Ramazzotti), ballerina che insegna danza a signore in sovrappeso, e Lucilla, la loro bimba di sei anni quieta, ricca di fantasia e affetta da una grave forma d’asma. Dentro una Roma magnifica e incomprensibile, stratificata, materna e matrigna, arriva Mary Ann (Roisin O’Donovan), irlandese e studentessa di storia dell’arte, ragazza alla pari per la piccola Lucilla. Un anno nella vita della famiglia Attorre che si rivelerà denso di legami leciti e illeciti, di amicizia e d’amore, un anno in cui Mary Ann scoprirà che il bene e il male hanno confini negoziabili.