Paul Dano in trattative per recitare in The Power of the Dog

21/09/2019 |

Paul Dano è entrato ufficialmente in trattative per recitare all'interno di The Power of the Dog, pellicola Netflix che sarà diretta da Jane Campion. La piattaforma streaming ha acquisito i diritti dalla See-Saw Films e lo rilascerà nel 2021 sia online che nei cinema.

La pellicola sarà l'adattamento del romanzo di Thomas Savage, scritto nel 1967. la storia racconta di due ricchi fratelli del Montana il cui rapporto inizia ad inclinarsi quando uno dei due deciderà di sposare in maniera segreta una vedova locale.

Se Dano dovesse trovare l'accordo con la produzione reciterà accanto a Benedict Cumberbatch, scelto per essere il protagonista.

Dano ha recentemente recitato nella serie tv Escape at Dannemora.