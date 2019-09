Vince Vaughn sarà il protagonista del film The Binge

News





21/09/2019 |

La piattaforma Hulu si è assicurata i diritti di The Binge, una commedia che vedrà protagonista Vince Vaughn. L'attore reciterà accanto a Skyler Gisondo, Eduardo Franco e Dexter Darden con Grace Van Dien e Zainne Saleh che completano il cast principale.

Il film è ambientato in un'epoca nella quale la droga e gli alcolici sono illegali tranne che in una giornata il Binge Day. In questo contesto tre amici, appena 18enni, saranno pronti per partecipare a questa esclusiva festa.

The Binge sarà diretto da Jeremy Garelick che lavorerà su una sceneggiatura di Jordan VanDina. Lo stesso Garelick produrrà il film con Mickey Liddell e Pete Shilaimon.