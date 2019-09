La Paramount Pictures svilupperà un horror movie ambientato in Vaticano

News





21/09/2019 |

Nuovo progetto cinematografico a tinte horror per la Paramount Pictures. Lo studio, infatti, ha deciso di affidare al produttore Matt Jackson, tramite la sua Jackson Pictures, lo sviluppo di una pellicola che sarà ambientata in Vaticano.

La trama al momento non è stata rivelata e le uniche informazioni raccontano che saranno Sal Cardoni e Brian Rawlins a scrivere la sceneggiatura.

Joanne Lee sarà il produttore esecutivo per conto della Jackson Pictures insieme a Peter Heller della Heller Highwater. Bryan Oh, invece, supervisionerà il progetto per lo studio.



Vi aggiorneremo su tutti gli sviluppi!