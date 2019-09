A Christmas Carol: Will Ferrell e Ryan Reynolds svilupperanno il remake

News





21/09/2019 |

Will Ferrell e Ryan Reynolds hanno deciso di sviluppare un musical interamente dedicato all'opera di Charles Dickens A Christmas Carol. Sean Anders e John Morris, il duo che ha lavorato alla commedia Daddy's Home, proprio con protagonista Ferrell, si occuperà di scrivere e dirigere l'opera. Will Ferrell e Ryan Reynolds saranno i protagonisti anche se non sono stati svelati quelli che saranno i loro ruoli.

L'opera di Dickens ha fatto capolino nelle sale diverse volte, l'ultima delle quali nel 2009 con Robert Zemeckis regista e Jim Carrey, Gary Oldman e Colin Firth nel cast.

Tra le varie opere portate a compimento ricordiamo anche Lo Schiavo dell'Oro di Brian Desmond Hurst del 1957 e Festa in Casa Muppet di Brian Henson, uscito nel 1992.