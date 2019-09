Giovani Streghe: annunciato il cast del remake

News





21/09/2019 |

A distanza di 23 anni dall'uscita di Giovani Streghe è entrato in lavorazione ufficialmente il remake. La Blumhouse Productions e la Sony Pictures sono al lavoro per realizzare la nuova versione del film diretto in passato da Andrew Fleming e con protagonisti Robin Tunney, Fairuza Balk, Neve Campbell, Christine Taylor e Rachel True.

La produzione del film ha annunciato che all'interno del nuovo Giovani Streghe, titolo originale The Craft, reciteranno Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone e Zoey Luna.

Zoe Lister-Jones si occuperà di scrivere e dirigere il nuovo film con Fleming che tornerà come produttore esecutivo insieme a Douglas Wick e Lucy Fisher.

Il film non ha ancora una data di uscita.