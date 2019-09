Box Office Italia: C'Era una Volta... a Hollywood al comando

News





23/09/2019

Novità in vista all'interno della classifica box office italiana. Al primo posto, infatti, troviamo una new entry: C'Era una Volta... a Hollywood di Quentin Tarantino. La pellicola ha debuttato con un incasso pari a 4.541.214 euro, risultato che le ha permesso di superare i 5 milioni complessivi. Tiene testa al secondo posto Il Re Leone di Jon Favreau, film che ha incassato 938.234 euro, mentre è scivolato al terzo It - Capitolo 2 di Andy Muschietti che ha portato via 591.374 euro. Ha esordito in quarta posizione, invece, Chiara Ferragni - Unposted, film di Elisa Amoruso che ha portato via 544.901 euro mentre in quinta e in sesta posizione spuntano Tutta un'altra vita di Alessandro Pondi (542.213 euro) e Angry Birds 2 - Nemici amici per sempre di Thurop Van Orman e John Rice (432.220 euro).