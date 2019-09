Box Office USA: buono l'esordio di Downton Abbey

News





23/09/2019 |

E' stato un week-end cinematografico pieno di nuove uscite quello vissuto dagli Stati Uniti. Sono cambiate infatti le gerarchie nella classifica box office con Downton Abbey di Michael Engler che ha esordito al primo posto con un incasso pari a 31.000.000 dollari. Medaglia d'argento invece per Ad Astra di James Gray, film con Brad Pitt che ha incassato 19.210.000 dollari mentre poco distante troviamo, un gradino più in basso, un altro film debuttante: Rambo - Last Blood di Adrian Grunberg (19.015.000 dollari). E' uscito fuori dal podio It - Capitolo 2 di Andy Muschietti, finito al quarto posto dopo aver portato via 17.245.000 dollari, risultato che gli ha permesso di sfiorare i 180 complessivi, mentre dal secondo al quinto è scivolato Hustlers di Lorene Scafaria (17.000.000 dollari). In sesta posizione, infine, troviamo Il Re Leone di Jon Favreau (2.572.000 dollari).