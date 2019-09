La Warner Bros. sta lavorando al reboot di New Jack City

News





24/09/2019 |

La Warner Bros. Pictures ha messo in cantiere un nuovo progetto cinematografico. La compagnia ha deciso di riportare in vita, tramite un reboot, New Jack City, il noir-crime movie del 1991. La sceneggiatura sarà scritta da Malcom M. Mays.

Il film originale, uscito nel 1991, è stato diretto da Mario Van Peebles scritto da Thomas Lee Wright. Il cast vedeva al suo interno Wesley Snipes, Ice-T, Chris Rock, Flavor Flav, Allen Payne, Judd Nelson e Peebles.

La storia raccontava di un signore della droga newyorkese che dovrà fare i conti con la tenacia di un detective entrato sotto copertura nella banda pur di fermarlo.

Doug McHenry, produttore della pellicola originale, produrrà anche il reboot con Bill Gerber. Non è stato annunciato il nome del regista.