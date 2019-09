Jonah Hill in trattative per recitare in The Batman

News





24/09/2019 |

Continua a muovere dei passi importanti il progetto legato a The Batman, nuovo adattamento cinematografico legato alla storia dell'Uomo Pipistrello. Il progetto affidato a Matt Reeves ha già visto Robert Pattinson finire sotto i riflettori dopo aver ricevuto la parte di Bruce Wayne e in questi giorni è stato svelato che Jonah Hill è entrato ufficialmente in trattative per recitare all'interno della pellicola.

In attesa di capire se le parti troveranno o meno l'accordo, è stato rivelato che il ruolo che ricoprirà Hill sarà quello di un villain (a questo punto ce ne dovrebbe essere più di uno all'interno del film).

Le riprese di The Batman, salvo sorprese, dovrebbero partire entro la fine del 2019 o all'inizio del 2020.