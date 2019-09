Downton Abbey: in rete una scena in lingua originale

News





24/09/2019 |

La Focus Features ha rilasciato in rete una scena in lingua originale di Downton Abbey. La pellicola, diretta da Michael Engler, ha debuttato nelle sale americane nello scorso fine settimana ed ha conquistato immediatamente il primo posto della classifica box office.



All'interno del film ritroviamo diversi attori che hanno lavorato all'interno della famosa serie tv dalla quale è tratta la pellicola: Michelle Dockery, Elizabeth McGovern, Maggie Smith, Joanne Froggatt, Penelope Wilton, Laura Carmichael, Hugh Bonneville, Robert James-Collier e Sophie McShera.



Vi lasciamo alla clip ricordandovi che in Italia Downton Abbey uscirà ad ottobre.