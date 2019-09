Will Smith reciterà nel crime drama The Council

News





25/09/2019 |

Will Smith è stato scritturato per recitare come protagonista all'interno di The Council. Il crime drama movie targato Netflix vedrà l'attore calarsi nella parte di Nicky Barnes, signore della droga e uno dei criminali più famosi degli Stati Uniti.

La storia è incentrata intorno ad un sindacato del crimine composto da sette afro-americani che hanno gestito Harlem tra gli anni settanta-ottanta con l'obiettivo di creare una sorta di città stato rivoluzionando il mercato della droga. Barnes era a capo del Consiglio, nome di questa organizzazione criminale. Già nel 2007 il personaggio di Nicky Barnes venne portato nelle sale grazie al film American Gangster, incentrato sulla vita di Frank Lucas.

La sceneggiatura è stata scritta da Peter Landesman mentre Smith si occuperà della produzione con James Lassiter, Matt Jackson e Jason Essex.