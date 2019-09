Le Ragazze di Wall Street  Business is business: il trailer italiano

News





26/09/2019 |

La Lucky Red ha rilasciato il trailer italiano di Le Ragazze di Wall Street – Business is business, pellicola scritta e diretta da Lorene Scafaria e con protagonista Jennifer Lopez.

Constance Wu, Lili Reinhart, Julia Stiles, Cardi B e Lizzo sono le altre attrici che recitano all'interno di questo film tratto da un articolo di Jessica Pressler.

Le Ragazze di Wall Street – Business is business sarà distribuito dalla Lucky Red nelle sale dal 7 novembre.

Sinossi di Le Ragazze di Wall Street – Business is business:

Dopo il successo di Ricomincio da me, Jennifer Lopez torna sul grande schermo affiancata da un cast d’eccezione tutto al femminile. Cardi B, Constance Wu, Lizzo e Lili Reinhart sono un gruppo di spregiudicate spogliarelliste di New York che, guidate da Jennifer Lopez, uniscono le forze per attuare un piano criminale in grande stile: derubare i loro clienti, per la maggior parte ricchi broker di Wall Street.Il film, basato su un'incredibile storia vera raccontata sul New York Magazine e diventata subito virale, è un avvincente mix di umorismo, spettacolo e crime.